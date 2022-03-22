كركوك تطالب بصرف مستحقات شركة ايرانية لتزويدها بالكهرباء وتدعو الكاظمي لزيارتها

شفق نيوز/ طالب عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة كركوك أرشد الصالحي، يوم الثلاثاء، مجلس الوزراء بصرف المستحقات المالية للشركة الإيرانية المنفذة لمشروع تزويد المحافظة بالطاقة الكهربائية، داعيا رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي إلى إجراء زيارة الى كركوك على غرار محافظة نينوى.

وقال الصالحي في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، إن "كركوك تجهّز باقل ساعات من منظومة شبكة الكهرباء الوطنية على خلاف باقي المحافظات".

وأضاف أن "المشاكل التي تواجه المواطن في كركوك متنوعة فيوم بنزين ويوم كهرباء"، لافتا إلى أن الشركة الايرانية منذ العام 2011 أبرمت العقد لتزويد كركوك بـ300 ميغاواط من الطاقة، ولم يتبق سوى مبلغ ضئيل لإتمام المشروع إلا أن مجلس الوزراء يرفض صرفه لأغراض سياسية".

وتابع الصالحي وهو رئيس الكتلة التركمانية في البرلمان العراقي بالقول إنه مثلما زار الكاظمي الموصل فمن المفترض أن يزور كركوك أيضا".

وأردف بالقول "أرى أن معاناة كركوك لا تصل الى رئيس مجلس الوزراء"، مخاطبا الكاظمي بالقول "يا أيها السيد رئيس الحكومة كركوك حالة عراقية مهمة فحافظ عليها".