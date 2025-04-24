كركوك تشهد إنشاء أول سايلو نظامي في العراق منذ 4 عقود

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة، يوم الخميس، وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء سايلو معدني حديث في محافظة كركوك، بطاقة خزن تبلغ 60 ألف طن من الحبوب، وذلك ضمن خطط الوزارة لتعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي وزيادة الطاقة الخزنية في البلاد.

ونقل بيان للتجارة ورد لوكالة شفق نيوز، عن وزيرها أثير داود الغريري، قوله في كلمة خلال مراسم وضع حجر الأساس، إن المشروع يأتي في إطار خطة حكومة الخدمات ووزارة التجارة الرامية إلى استيعاب الكميات المتزايدة من إنتاج الحبوب، ولا سيما القمح الذي يشهد وفرة إنتاجية تمتد من شمال العراق إلى جنوبه.

وأشار، إلى أن المشروع يعد خطوة نوعية نحو تبني أحدث التقنيات العالمية في مجال خزن الحبوب، بما يوفر بيئة آمنة وفعالة للفلاحين والمزارعين خلال عملية تسويق محاصيلهم.

وبين الوزير، أن هذا المشروع هو أحد خمس مشاريع سايلوات تعاقدت على إنشائها الشركة العامة لتجارة الحبوب، أحد تشكيلات وزارة التجارة، بالتعاون مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها شركة "بوهلر" السويسرية بالشراكة مع شركة "سامكو" المصرية.

وأوضح الغريري، أن هذا الصرح المرتقب يعد أول سايلو نظامي يتم إنشاؤه في العراق منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، ما يعكس التوجه الجاد للحكومة نحو دفع عجلة الإعمار وتطوير البنية التحتية الزراعية، مشيراً الى أن وزارة التجارة ماضية في تنفيذ مشاريع استراتيجية مماثلة في مختلف المحافظات، في إطار جعل عام 2025 عاماً للبناء والعطاء في جميع أرجاء البلاد.

من جانبه، أكد المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر الگرعاوي، خلال حضوره مراسم وضع حجر الأساس، أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة أعدتها الشركة لدعم الفلاحين والمزارعين، من خلال تسهيل عمليات التسويق والخزن، بما يضمن انسيابية تسلم المحاصيل وتهيئتها للتخزين، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.