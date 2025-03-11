كركوك تشهد أمطاراً غير مسبوقة منذ سنوات وصاعقة تضرب مدنيين اثنين (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، أمطاراً غير مسبوقة أدت إلى غرق العديد من الأحياء السكنية في المدينة، فيما أصيب مواطنان بصاعقة نُقلا على إثرها إلى المستشفى.

وقال أحد أهالي حي الواسطي وسط مدينة كركوك، يدعى يوسف عبد المحسن، لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك سجلت مساء اليوم تساقط كميات كبيرة من الأمطار تسببت بغرق عدد من الأحياء جراء الكميات الكبيرة التي سقطت، فيما غطت سماء المدينة سحب سوداء قادمة من جهة محافظة السليمانية في إقليم كوردستان".

وأضاف أن "سبب غرق الأحياء هو أن شبكات الصرف الصحي لم تستوعب كميات الأمطار التي سقطت ما أدى إلى غرق أحياء عدة وإغلاق عدد من الشوارع".

وفي السياق، أكد أحد أهالي حي الخضراء في كركوك، يدعى سمير قاسم، لوكالة شفق نيوز، أن "الشوارع الرئيسية وعدد من الأحياء السكنية غرقت بمياه الأمطار كما أدت إلى غلق المجسر الرئيسي الواقع وسط المحافظة".

بدوره، أشار مصدر طبي في قضاء طوزخورماتو جنوبي كركوك، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "مدنيين اثنين أصيبا بصاعقة عندما كانا يستقلان سيارة على الطريق الرئيسي بين قضاءي طوزخورماتو وداقوق"، مضيفاً أن "شدة الصاعقة عطلت سيارتهما كما تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

إلى ذلك، أوضح مصدر مسؤول في دائرة الدفاع المدني بكركوك، لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني باشرت بسحب المياه من الأحياء التي سجلت تساقط كميات كبيرة وخاصة في الشوارع الرئيسية وسط المحافظة ولم تسجل المديرية لغاية مساء اليوم أية حالة غرق لأي مدني".

وتابع أن "غرق الأحياء سببه كميات الأمطار التي سقطت على كركوك بشكل لم يتم تسجيله منذ سنوات في المحافظة".

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، توقعت مساء أمس الأول الأحد، أن تشهد البلاد ارتفاعاً في درجات الحرارة وأيام ربيعية اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ارتفاعاً تدريجياً سيطرأ على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وستكون الأجواء معتدلة إلى مائلة للدفء نهاراً، وبرودة نسبية ليلاً وخلال الصباح، مع سيادة أجواء مستقرة اعتباراً من ساعات نهار ومساء يوم الثلاثاء".

وأضافت "كما من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة العظمى الـ30 مئوية في مدن وسط وجنوب البلاد بداية الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ حلول فصل الربيع مناخياً".

وشهدت مناطق عدة في البلاد خلال الأيام الماضية هطول زخات مطر متفاوتة الشدة، تخللتها موجات من البَرَد (الحالوب) في بعض المناطق، وأدت الأمطار إلى غرق الشوارع وتدفق السيول قرب المناطق الحدودية.