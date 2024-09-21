كركوك تشن حملة على الدراجات النارية وتعتقل 19 مخالفا

شفق نيوز/ اعلنت شرطة نجدة كركوك، يوم السبت، شنَّ حملة ضد الدراجات النارية المخالفة للضوابط، مشيرة إلى ضبط 23 دراجة منها واعتقال 19 مخالفاً.

وقال النجدة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم شرطة النجدة والدوريات باشرت بتنفيذ ممارسة أمنية شاملة في جميع أحياء محافظة كركوك اشتركت فيها جميع قواطع القسم وأسفرت عن القبض على (15) متهماً ومخالفا وضبط (33) دراجة نارية غير مسجلة وضبط (3) مسدسات مختلفة الأنواع والقبض على حائزيها والقبض على (4) مخمورين في الطرق العامة".

وأضاف البيان أنه "تم التنسيق مع مفارز مديرية المرور وفرض (27) غرامة مرورية لعجلات مخالفة للأنظمة والقوانين وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة والحثيثة لقيادة شرطة كركوك لتحقيق الأمان والاستقرار في محافظة كركوك".