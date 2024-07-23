كركوك تشرع بأولى خطوات إنشاء محطة كهربائية بالطاقة الشمسية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، المباشرة بتخصيص الأراضي الخاصة للشروع بتنفيذ محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية بسعة 30 ميغا واط.

وقال المعاون الفني لمحافظة كركوك علي حمادي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة كركوك باشرت بتهيئة اراضي لإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بطاقة 30 ميكا واط"، مبيناً أن "هذا الامر يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الكهرباء لإنشاء محطات للطاقة المتجددة تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية لاستخدام الطاقة النظيفة".

وأضاف أن "كركوك بدأت بتنفيذ خطتها في مرحلتها الاولى بنصب الطاقة الشمسية لأكثر من 90 دائرة شملت دوائر وابنية حكومية ومدارس ومراكز صحية باكثر من ثلاثة مليارات دينار".

واوضح ان "المرحلة الثانية تشمل عشرات المؤسسات الحكومية لأكثر من ستة مليارات دينار إلى جانب آلاف المواطنين الذين بادروا باستخدام الطاقة النظيفة لتكون كركوك ضمن المدن الاولى بالعراق".