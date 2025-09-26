كركوك.. تسمم موظف وشرطي بتسرب غاز الكلور في شركة نفط الشمال

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في قضاء الدبس شمال غربي كركوك، مساء الجمعة، بتعرض موظف في شركة نفط الشمال وشرطي إلى حالة تسمم نتيجة تسرب غاز الكلور من أحد مشاريع ضخ المياه.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "تسرب غاز الكلور وقع في مشروع ضخ الماء بمنطقة النمرة ثمانية، ما أسفر عن إصابة موظف يعمل في شركة نفط الشمال وشرطي كان في موقع الحادث بحالات تسمم".

وأضاف المصدر، أن "المصابين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالتهما مستقرة حالياً"، مشيراً إلى أن "فرق الدفاع المدني والجهات المعنية باشرت إجراءاتها للسيطرة على التسرب ومنع امتداد تأثيره إلى المناطق السكنية".

وتشهد بعض مشاريع المياه في محافظات العراق بين الحين والآخر حوادث تسرب للغازات الكيميائية نتيجة أعطال فنية أو إهمال في إجراءات السلامة.