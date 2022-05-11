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كركوك.. تسجيل حالتي انتحار لطبيبة وشاب

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-11T09:06:45+0000
كركوك.. تسجيل حالتي انتحار لطبيبة وشاب

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بتسجيل حالتي انتحار في محافظة كركوك، إحداها لطبيبة تعمل في مستشفى آزادي.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "طبيبة تعمل بمستشفى آزادي في كركوك، أقدمت صباح اليوم، على الانتحار من خلال تناول كميات كبيرة من الأدوية"، لافتة إلى أن "التحقيقات الأولية تؤكد أن الانتحار بسبب مشكلات عائلية مع زوجها".

وأضاف المصدر، أن "طالباً في مرحلة الإعدادية يبلغ من العمر (19) عاماً أقدم على الانتحار من خلال شنق نفسه في منزله، بناحية تازة جنوبي محافظة كركوك"، مبيناً أن "الطالب أقدم على الانتحار بسبب اضطرابات نفسية".

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