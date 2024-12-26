كركوك تسجل نحو 40 ألف ولادة و1200 إصابة سرطانية خلال العام الحالي

شفق نيوز/ أعلن مدير عام دائرة صحة كركوك، ارجان محمد رشيد، يوم الخميس، عن تسجيل نحو 40 ألف حالة ولادة، واستقبال أكثر من مليوني مراجع، وأكثر من 1200 إصابة بالأمراض السرطانية، خلال العام الحالي في المحافظة.

وقال رشيد لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك سجلت خلال العام الحالي ولادة 39 ألفاً و284 طفلاً وطفلة لغاية الآن، كما أن المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية استقبلت مليونين و91 ألفاً و613 مراجعاً، فيما بلغ عدد المرضى الراقدين 140 ألفاً و314 مريضاً، وتم إجراء 65 ألفاً و489 عملية جراحية".

وأضاف أن "مركز كركوك التخصصي للأورام السرطانية وأمراض الدم سجل إصابة 1276 شخصاً بالسرطان، و1628 مصاباً بأمراض الدم، مقارنة بـ1016 مصاباً بالسرطان و1005 مصابين بأمراض الدم خلال العام 2023".

وفي الجانب الرقابي، أوضح رشيد "ضمن نشاطات الرقابة الصحية تم إتلاف 44 ألفاً و99 كيلوغراماً من المواد الصلبة و133 ألفاً و632 لتراً من المواد السائلة غير صالحة للاستهلاك البشري، مع غلق 390 معملاً ومحلاً لمخالفتهم الشروط والضوابط الصحية".

وأشار إلى أن "دائرة صحة كركوك ملتزمة بتنفيذ المنهاج الحكومي وتوجيهات وزارة الصحة ولديها العديد من الخطط للنهوض والارتقاء بالواقع الصحي خلال العام 2025، خصوصاً دعم مرضى السرطان وكذلك تطوير المختبرات وتجهيزها بالأدوات والمستلزمات الضرورية كافة، مع إنجاز مستشفى سعة 400 سرير قيد التنفيذ في منطقة طريق بغداد وإدخاله الخدمة خلال العام المقبل".