كركوك تسجل قرابة 34 ألف ولادة وتلقيح اكثر من نصف مليون شخص

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة صحة كركوك، يوم الأربعاء، عن تسجيل قرابة 34 الف ولادة، وتلقيح اكثر من نصف مليون شخص خلال العام الحالي.

أعلن ذلك مدير عام دائرة صحة محافظة كركوك نبيل حمدي بوشناق خلال مؤتمر صحفي عقده في قاعة السلام وبحضور عدد من مسؤولي الدائرة وعدد كبير من مراسلي القنوات الفضائية والصحفيين لعرض احصائيات ومنجزات ونشاطات دائرة صحة كركوك والمستشفيات والمؤسسات الصحية الاخرى التابعة لها خلال عام 2021.

وأكد حمدي "ولادة 33960 طفلا"، موضحا أن 1340121 مريضا راجعوا المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية بواقع 331830 مريضا للاستشاريات و18020 للعيادات الخافرة و678583 للمراكز الصحية و29991 للمراكز التخصصية و281697 للطوارئ فيما بلغ عدد المرضى الراقدين 108612 اما عدد العمليات الجراحية فقد كان 35341".

وفيما يتعلق بفحوصات الاشعة اكد مدير عام صحة كركوك، "اجراء 136757 من فحوصات الاشعة و34972 مفراس حلزوني و19111رنين مغناطيسي فيما بلغ عدد فحوصات مختبر الصحة العامة 159603 مقابل 18000 فحص للمقبلين على الزواج في المختبر المذكور و1669 فحصا للمقبلين على الزواج في مستشفى النسائية والاطفال، اما في الجانب التوعوي فقد تم عقد 86116 لقاء فردي وجماعي مع المراجعين و تنفيذ 825 حملة توعية".

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي اكد حمدي، "تسجيل 31234 اصابة بكوفيد 19 خلال عام 2020 مقابل 43550 اصابة خلال 2021 وبلغ عدد حالات الشفاء 28584 خلال عام 2020 مقابل 41599 حالة شفاء خلال 2021 اما عدد عدد الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا خلال 2020 فكان 786 مقابل 654 حالة وفاة خلال 2021".

وبلغ عدد الملقحين بالجرعة الاولى 343604 والجرعة الثانية 220300 والجرعة الثالثة 353 وبذلك يبلغ المجموع التراكمي للملقحين 564257 اما نسبة التلقيح فكانت 20% للجرعة الاولى و13% للجرعة الثانية ووصل عدد مسحات المسافرين PCR الى 42713.

واشار مدير عام صحة كركوك الى، "ايلاء اهتمام كبير بعملية التلقيح ومن اجل ضمان تلقيح اكبر عدد من المواطنين فقد تم لغاية الان افتتاح 90 منفذا تلقيحيا في مختلف مناطق كركوك واطرافها، مؤكدا ان تلقي اللقاح هي الوسيلة الوحيدة للوقاية من الفيروس وتقليل الوفيات".

واوضح ان "دائرة صحة كركوك لديها العديد من الخطط للنهوض والارتقاء بالواقع الصحي خلال 2022، خصوصا دعم مرضى السرطان والاورام وكذلك تطوير المختبرات وتجهيزها بالادوات والمستلزمات الضرورية كافة، وغيرها من الخطط".