كركوك تسجل قرابة 120 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كركوك، يوم الخميس، عن استقبال مستشفيات المحافظة 119 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية التي ضربة المحافظة.

وقال مدير عام صحة كركوك، أرجان محمد رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة وضعت خطة عاجلة لاستقبال أي حالة تراجعها بعد العاصفة التي ضربت المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً، وقد اتخذت المستشفيات ومراكز الطوارئ الإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات ضيق التنفس الناتجة عن العواصف الترابية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بكل انسيابية".

وأضاف أن "ردهات الطوارئ في مستشفيات المحافظة، استقبلت عدداً من المراجعين، حيث بلغ عدد الحالات 119 حالة مقسمة على مستشفى داقوق العام 60 حالة، ومستشفى كركوك التعليمي 36 حالة، ومستشفى آزادي التعليمي 23 حالة".

وتابع أن "جميع المؤسسات الصحية في المحافظة تعمل بكامل طاقتها، وأن الخدمات الطبية متوفرة لضمان راحة وسلامة المواطنين، مع استمرار التنسيق لتقديم أفضل رعاية صحية في مثل هذه الحالات".

يذكر أن محافظة كركوك سجلت عاصفة ترابية بعد منتصف ليلة الأربعاء على الخميس وغطت سماء المحافظةبجميعمناطقها.