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كركوك تسجل إصابة 6 أطفال بكورونا خلال يوم واحد

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-22T19:19:10+0000
كركوك تسجل إصابة 6 أطفال بكورونا خلال يوم واحد

شفق نيوز/ كشفت مديرية صحة محافظة كركوك، الاثنين، تسجيل 6 إصابات بين الأطفال بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، مبينة أنها أرسلت عينات إلى مختبرات بغداد للتأكد فيما إذا كانت الإصابات بالسلالة الجديدة أم لا.

وقال مدير قسم الصحة العامة في المديرية صباح نامق لوكالة شفق نيوز، "سجلنا خلال 24 ساعة الماضية اصابة 6 اطفال دون 15 عام بفيروس كورونا".

وأضاف أن "مديرية صحة كركوك أرسلت عينات من فحوصات الأطفال المصابين إلى بغداد للتأكد فيما إذا كانت الإصابات بالسلالة الجديدة".

وأردف نامق بالقول، "ننتظر نتائج الفحوصات من بغداد".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت الأسبوع الماضي تسجيل أولى الإصابات بالسلالة الجديدة المعروفة باسم "السلالة البريطانية" التي تمتاز بأنها شديدة العدوى.

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