كركوك تسجل خامس هزة أرضية خلال 24 ساعة

شفق نيوز- كركوك

سجلت محافظة كركوك، مساء اليوم الجمعة، هزة أرضية موقعها 35 كم شرقي المحافظة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، فإن هذه الهزة الأرضية هي الخامسة في محافظة كركوك، خلال 24 ساعة.

وصباح اليوم الجمعة، ضربت هزة أرضية رابعة محافظة كركوك، وشعر بها عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من المحافظة، وذلك بعد تسجيل 3 هزات أرضية شرقي المدينة، ليلة الخميس.

وقال مصدر مختص، لوكالة شفق نيوز، إن "هزة رابعة بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر، ضربت منطقة تبعد 35 كيلومتراً شرق كركوك".

وأضاف أن "قوة الهزة الأرضية الثالثة تراوحت بين 3.7 و 4 درجات على مقياس ريختر"، مبيناً أن "الجهات المختصة تواصل عمليات الرصد والتحليل لإصدار البيانات الفنية المتعلقة بموقعها وعمقها بشكل رسمي، فيما لم ترد تقارير حتى لحظة إعداد الخبر تفيد بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية".

في حين أكدت في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الجمعة، أن النشاط الزلزالي المسجل في محافظة كركوك يُعد ضمن المعدلات الطبيعية، ولا توجد أي مؤشرات علمية على وقوع زلزال مدمر في المنطقة.

وقال مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة، علي عبد الخالق، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن محافظة كركوك تقع ضمن المناطق المتأثرة بحزام زاغروس الزلزالي الممتد على طول المناطق الشمالية والشمالية الشرقية للعراق، ما يجعل تسجيل الهزات الأرضية الخفيفة والمتوسطة فيها أمراً متكرراً وطبيعياً.

وأوضح أن العراق سجل 16 هزة أرضية خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 تموز/ يوليو الجاري، تراوحت قوتها بين 1.7 و3.9 درجات، تركز معظمها في شمال البلاد وعلى امتداد الحدود العراقية – الإيرانية.