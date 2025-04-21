كركوك تسجل حالة شفاء من الحمى النزفية

شفق نيوز/ أعلن مدير دائرة صحة كركوك، أرجان محمد رشيد، يوم الاثنين، تماثل أحد المصابين بمرض الحمى النزفية للشفاء التام، وخروجه من المستشفى، مما يقلص عدد الراقدين بسبب الإصابة إلى مريض واحد فقط.

وقال رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "المصاب الذي تماثل للشفاء غادر المستشفى بعد أن استكمل فترة العلاج وتأكد الفريق الطبي من شفائه الكامل"، لافتاً إلى أن "الوضع الصحي تحت السيطرة، والمتبقي حالياً هو مريض واحد فقط يتلقى العلاج اللازم".

وأكد مدير صحة كركوك، استمرار الفرق الطبية والوقائية في مراقبة الوضع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، داعياً المواطنين إلى "الالتزام بالإرشادات الصحية والتعاون مع الجهات المعنية للإبلاغ عن أية حالات يشتبه بإصابتها".

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.