كركوك تسجل حالة الانتحار رقم 17 خلال 2025

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الأحد، بأن شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله وسط المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب المنتحر شنق نفسه في حي المصلى وسط المدينة، وعُثر عليه من قبل ذويه في غرفته، ونُقل جثمانه إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي إطار تنام مقلق لمعدلات الانتحار في المحافظة، سجّلت كركوك خلال النصف الأول من العام الحالي (2025) ما لا يقل عن 16 حالة انتحار، معظمها بين المراهقين، بسبب الضغوط الأكاديمية والنفسية، والظروف الاقتصادية الصعبة.

وبحسب إحصاءات سابقة، سجلت المحافظة 36 حالة انتحار في عام 2022، منها 6 حالات لأشخاص دون سن 18، خمسة منهم إناث، أما في عام 2021، فكان العدد مرتفعاً جداً، إذ بلغ 98 حالة، أغلبها من النساء فوق سن 20 .

وهذا التصاعد يسلط الضوء على هشاشة الأوضاع النفسية في كركوك، ويكشف الحاجة الملحّة لتدخل حكومي واجتماعي لحماية الفئات الأكثر عرضة، لا سيما الشباب والطلاب.