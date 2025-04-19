الحمى النزفية تحصد ضحيتها الثانية في كركوك.. شاب ينتسب للصحة

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، اليوم السبت، بتسجيل ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بمرض الحمى النزفية منذ مطلع العام الحالي، وسط تحذيرات من تفشي المرض مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ممرضاً شاباً يُدعى يادكار نوري، في العقد العشرين من عمره ويعمل ضمن كوادر دائرة صحة كركوك، توفي متأثراً بمضاعفات نزيف حاد ناتج عن إصابته بالحمى النزفية".

وأشار إلى أن نوري كان قد أُصيب بالمرض قبل أيام، وتم إدخاله المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن حالته الصحية تدهورت ما أدى إلى وفاته، موضحاً أن هذه الحالة تُعد الثانية بعد وفاة رجل من أهالي ناحية تازة خورماتو جنوبي المحافظة في وقت سابق.

ويأتي هذا وسط مخاوف من تزايد الإصابات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتسجيل حالات جديدة في بعض المناطق، في ظل مطالبات باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة للحد من انتشار المرض.