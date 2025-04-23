كركوك تسجل ثالث وفاة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، بتسجيل ثالث حالة وفاة جراء الإصابة بالحمى النزفية، فضلا عن تسجيل حالة إصابة لفتاة تعمل في مختبر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المتوفي رجل يبلغ من العمر 52 عامًا، ويعمل قصابا، ويرجح انتقال العدوى إليه من خلال التعامل المباشر مع لحوم أو حيوانات مصابة".

وأضاف أن "الرجل ظهرت عليه أعراض شديدة وتدهورت حالته بسرعة، ما أدى إلى وفاته رغم محاولات الكوادر الطبية لإنقاذه"، لافتًا إلى أن "حالة إصابة أخرى خطرة تم تسجيلها لفتاة تعمل في أحد المختبرات الطبية، أُدخلت على إثرها إلى العناية المركزة بعد إصابتها بالمرض خلال عملها مع عينات ملوثة".

وأكد أن الجهات الصحية باشرت بحملة لتعقيم وتعقب المخالطين، مع تشديد الرقابة على محال القصابة، وإطلاق تحذيرات بشأن الذبح العشوائي وسوء تداول اللحوم.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد سجلت وفق إحصائية يوم الاثنين الماضي، 19 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية بينها حالتا وفاة منذ بداية العام 2025.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.