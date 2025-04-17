كركوك تستنفر بعد تسجيل حالة وفاة بالحمى النزفية (صور)

شفق نيوز/ أعلن المستشفى البيطري التعليمي في كركوك، يوم الخميس، عن تكثيف جهوده وإجراءاته الاحترازية لمتابعة إصابات الحمى النزفية، بعد تسجيل حالة وفاة بالمرض.

وقال مدير المستشفى طلعت محمود بكر، لوكالة شفق نيوز، إن "المستشفى قام بزيارة ميدانية إلى بيت الشخص المصاب بالحمى النزفية في قرية البشير، واستنادًا إلى توجيهات دائرة البيطرة العامة، تم تكثيف الجهود والاجراءات الاحترازية ومتابعة إصابات الحمى النزفية في مناطق البؤر المرضية".

وأضاف بكر، أن "المستشفى وجه الأطباء البيطريين في كافة الشعب والمستوصفات البيطرية برش وتغطيس حضائر الحيوانات في كافة القرى التابعة لها، والاستمرار بعمليات الرصد والتحري عن إصابات الحمى النزفية والابلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها أو حالة إصابة في محافظة كركوك".

وسجلت كركوك، اليوم الخميس، أول حالة وفاة لمصاب ثلاثيني من أهالي قضاء داقوق، حيث أصيب بالمرض قبل يومين ونقل إلى المستشفى في كركوك وتوفي اليوم بسبب شدة الإصابة والنزف المستمر.