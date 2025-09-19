كركوك تستعد لإطلاق أول معرض دولي للكتاب والتكنولوجيا الحديثة

شفق نيوز- كركوك

تشهد محافظة كركوك استعدادات مكثفة لانطلاق فعاليات معرض كركوك الدولي للكتاب والتكنولوجيا الحديثة بدورته الأولى، المقرر افتتاحه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

المعرض، الذي يُقام لأول مرة في المحافظة، من المتوقع أن يشكل حدثاً ثقافياً ومعرفياً بارزاً، يجمع بين الأدب والكتاب من جهة، والتكنولوجيا الحديثة من جهة أخرى، في محاولة لخلق فضاء متكامل يربط بين الثقافة والمعرفة الرقمية والابتكارات العلمية.

وقال محافظ كركوك ريبوار طه، لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة حريصة على إنجاح هذا الحدث بما يجسد الصورة الحقيقية لكركوك كمدينة غنية بتاريخها وثقافتها وتنوعها".

وأكد أن "المعرض سيكون فرصة لإبراز الوجه الحضاري للمحافظة وإظهار قيم التعايش والتلاحم التي عُرفت بها على مر العصور".

من جانبه، أوضح المدير العام لشركة "الواصف" الملكية، واصف حمدي الشويكي، الراعية للمعرض، لوكالة شفق نيوز، أن "تنظيم هذا المعرض في كركوك يعكس مكانة المدينة وأهميتها كجسر للتواصل بين مختلف المكونات الثقافية والاجتماعية".

وأشار إلى أن "الفعاليات ستتضمن أجنحة خاصة بدور نشر محلية وعربية ودولية، إلى جانب عروض للتكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الرقمية".

وفي السياق نفسه، بين رئيس اتحاد أدباء وكتاب كركوك، محمد خضر الحمداني، لوكالة شفق نيوز، أن "إقامة هذا المعرض الدولي يعد نقلة نوعية في المشهد الثقافي للمدينة، وفرصة لتعريف المجتمع بأهمية القراءة وتعزيز مكانة الكتاب إلى جانب التكنولوجيا الحديثة".

وأضاف أن "الحدث سيكون بمثابة منصة للحوار الثقافي تجمع الأدباء والمفكرين والباحثين من داخل العراق وخارجه".

أما الكاتب محمد حسن، فرأى في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "المعرض يمثل رسالة واضحة على أن كركوك قادرة على الجمع بين ماضيها العريق ومستقبلها الواعد"، لافتاً إلى أن "الحضور الدولي لدور النشر والفعاليات الفكرية سيضع المدينة على خارطة الثقافة العالمية".

ويأمل حسن، أن "يسهم المعرض في تعزيز الحراك الثقافي والمعرفي في كركوك، وأن يكون منصة للحوار الفكري والتواصل بين الكتاب والمفكرين والمهتمين، فضلاً عن تعريف الأجيال الجديدة بأهمية القراءة في عصر التطور التكنولوجي السريع".

وبحسب المنظمين، فإن "المعرض سيتخلله برنامج ثقافي متنوع يشمل ندوات فكرية وأمسيات أدبية وورش عمل، إضافة إلى فعاليات خاصة بالأطفال والشباب، بهدف ترسيخ ثقافة القراءة وتحفيز الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة كأداة لبناء المستقبل".

ويكمل الكاتب محمد حسن، أن "إقامة مثل هذا الحدث في كركوك يحمل دلالات عميقة، فهو يعكس إصرار المدينة على النهوض بدورها الثقافي والاجتماعي، إلى جانب دورها الاقتصادي والسياسي، ويعزز مكانتها كمركز حضاري متعدد الهويات يجمع الماضي بالحاضر والمستقبل".

ويؤكد مراقبون أن المعرض سيكون نقطة تحول في المشهد الثقافي، ليس على مستوى كركوك فحسب، بل على مستوى العراق ككل، خاصة أنه يجمع بين الكتاب كرمز للمعرفة، والتكنولوجيا كرمز للتطور، في لحظة واحدة تعكس انسجام الماضي والحاضر والمستقبل في فضاء واحد