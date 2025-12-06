كركوك تستعد لعيد الميلاد عبر لوحة فريدة تجمع الماضي بالحاضر (صور)

شفق نيوز– كركوك

مع اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة، تزداد الحركة في أسواق كركوك وتظهر فيها ملامح الفرح مبكراً، حيث تتزيّن الشوارع بالمصابيح الملوّنة وتنتشر أشجار الميلاد وتماثيل بابا نؤيل في واجهات المحال.

وتحوّل بعض الأسواق، ولا سيّما شارع القشلة الشهير وسط المدينة، إلى نقطة جذب رئيسية للمتسوّقين، إذ يضم العديد من المحال المتخصصة ببيع أشجار الميلاد ومواد التزيين، من بينها محل كبير بات مقصداً للأسر المسيحية كل عام.

وتزدحم سوق القيصرية وشارع القشلة وعدد من الأسواق الحديثة، حيث تملأ الزينة اللامعة كل الرفوف، فيما يؤكد الباعة أن الإقبال على مستلزمات العيد لهذا العام يفوق السنوات الماضية.

وبحسب ما رصدته جولة لمراسل وكالة شفق نيوز في المدينة، فقد ارتفعت كمية المعروضات في الأسواق، خصوصاً الأشجار الصناعية والأضواء والزينة الحديثة بأنواعها.

وفي حديث لوكالة شفق نيوز، يقول نينوس جميل، وهو شاب مسيحي جاء لشراء زينة جديدة: "هذا العام نرى انتشاراً كبيراً للزينة في كل شوارع كركوك، والأجواء مبهجة وتشجع العائلات على تزيين بيوتها، نحن في كل عام نحاول إظهار العيد بأجمل صورة، ومن الرائع أن نجد تنوّعاً كبيراً في السوق".

ويضيف ان شجرة الميلاد بالنسبة لعائلته "رمز للفرح والسلام وذكرى جميلة نكبر معها".

بدورها تقول ريتا خالد، وهي ربّة منزل كانت تتجوّل بين محال شارع القشلة لاختيار شجرة متوسطة الحجم، إنّ عائلتها "اعتادت على تجهيز البيت قبل أسبوعين من العيد، والأطفال ينتظرون لحظة تزيين الشجرة بشغف، فعلى الرغم من الظروف الاقتصادية، لا يمكن أن نترك العيد يمر دون احتفال".

وتوضح في حديثها لوكالة شفق نيوز، أن تنوّع الخيارات في القشلة جعل عملية الشراء أسهل من السنوات السابقة، مؤكدة أن الأسعار هذا الموسم "متفاوتة لكنها تبقى ضمن الحدود المقبولة".

من جانبه، يقول الشاب يوسف صليوا، وهو طالب جامعي جاء برفقة أصدقائه للتسوّق، إن "انتشار التصاميم الحديثة يشجع الشباب على الإبداع في اختيار زينتهم".

ويقول صليوا لوكالة شفق نيوز، وهو يتفحّص شجرة ذات إضاءة مدمجة: "أبحث دائماً عن شيء مختلف، كل سنة أحاول تغيير شكل الشجرة في منزلنا، فبالنسبة لي، العيد مناسبة لإضافة لمسات جديدة داخل البيت، حيث صار لدينا ولع بالتقاط صور مع الشجرة لنشاركها مع أقاربنا".

كما تحدّث عباس حسن، وهو أحد أصحاب المحال في سوق كركوك الكبير، لوكالة شفق نيوز، عن بدء الحركة التجارية منذ الأسبوع الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر، حيث يقول إن "الناس تشتري بكثرة، هناك إقبال من المسيحيين والمسلمين، الأشجار الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر طلباً لأنها تناسب بيوت أغلب العائلات، والأسعار ارتفعت قليلاً بسبب الاستيراد، لكننا نحاول توفير بدائل محلية أرخص".

وفي الجهة الأخرى من شارع القشلة، حيث تتراص الأشجار الصناعية على الأرصفة، كانت سارة قرياقوس تختار زينة بلون أزرق وفضي برفقة صديقاتها.

وتقول لسارة لوكالة شفق نيوز: "لا نريد أن نفقد تقاليدنا، كل سنة نغيّر ألوان الزينة، هذه اللحظات تمنحنا دفعة أمل رغم ضغط العمل والدراسة".

وتضيف، أن "شارع القشلة أصبح مكاناً مهماً لشراء الزينة لأنه يضم كل ما نريد في مكان واحد".

وتشير إلى أن وجود محل كبير متخصص ببيع الأشجار ساعد الكثير من العائلات في العثور على ما يناسبها من حيث الحجم والسعر.

بدوره، يوضح سمير علي، وهو بائع متخصص ببيع أشجار الميلاد ومواد التزيين في شارع القشلة، أن الطلب هذا العام يتركّز على الأشجار الكبيرة والمتوسطة.

ويقول لوكالة شفق نيوز، إن "لدينا أشجاراً مستوردة ومحلية، والناس تبحث عن الجودة والسعر المناسب، أكثر ما يجذب الزبائن حالياً الأشجار المزوّدة بإضاءة مدمجة لأنها عملية وسهلة التركيب".

ويضيف ان كثيراً من المطاعم والمقاهي في كركوك طلبت أشجاراً كبيرة لوضعها أمام مداخلها ضمن استعداداتها لاحتفالات نهاية العام.

ولا تقتصر أجواء الاحتفال على السوق فقط، فالكنائس في كركوك بدأت هي الأخرى تحضّر ساحاتها الداخلية بزينة الميلاد، من مجسّمات مغارة الميلاد إلى الشموع والإنارة الخافتة التي تضفي روحاً دافئة على المكان.

وتستعد العائلات المسيحية للمشاركة في القداديس والصلوات، فيما يتبادل الجيران التهاني والحلويات التقليدية.

ومع اقتراب ليلة الميلاد، تتعزّز صورة التعايش التي تتميّز بها كركوك، إذ يشارك السكّان من مختلف المكوّنات في دعم أجواء الاحتفال.

وبينما يشتري المسيحيون أشجارهم وزينتهم، يشارك العديد من المسلمين في شراء الإضاءة والزينة الخاصة بالسنة الجديدة، ما يمنح الشوارع مظهراً احتفالياً يجمع الكل.

وبين أضواء شارع القشلة اللامعة وأسواق القيصرية القديمة، ترسم كركوك لوحة فريدة تجمع الماضي بالحاضر، لتثبت مرة أخرى أن فرحة العيد قادرة على جمع القلوب تحت ظل شجرة ميلاد تضيء ليالي المدينة.