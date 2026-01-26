كركوك تساند روجآفا بأكثر من 250 طناً من المواد الغذائية

شفق نيوز- كركوك

أعلن ممثل أهالي مدينة كركوك ئاكو كركوكي، يوم الاثنين، عن إسناد أهالي المدينة وناشطيها، لمناطق غرب كوردستان "روجآفا" في سوريا بأكثر من 250 طناً من المواد الغذائية.

وقال كركوكي في مؤتمر صحفي في معبر فيش خابور الحدودي مع سوريا، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "جمع المساعدات الإنسانية تم بجهود تطوعية لمدة ثلاثة أيام، حيث تتضمن 15 شاحنة محملة بأكثر من 250 طنا من المواد الغذائية اضافة الى مبالغ مالية"، مؤكدا أن "هذه الجهود جاءت بدافع انساني لمساندة المتضررين في روجافا".

وبين كركوكي، أن "أهالي كركوك مستمرون في جمع المساعدات تمهيدا لاطلاق مرحلة ثانية خلال الايام المقبلة دعما لاهلهم في روجافا".

من جانبه، أكد محمد مهدي مسؤول مكتب منظمة بارزاني الخيرية في ادارة زاخو المستقلة، أن "قافلة جديدة من المساعدات الانسانية انطلقت اليوم من مؤسسة بارزاني الخيرية باتجاه كوباني وروجافا".

وأعرب عن "شكره الخاص لاهالي كركوك" واصفا اياهم بـ"قلب كوردستان" لما قدموه من مساعدات متنوعة لاهلهم.

وأكد أن "هذه المبادرة تعكس الروح الانسانية العالية لاهالي كركوك" مشيرا الى ان "فرق المؤسسة وممثليها متواجدون لمتابعة عملية التسليم معبرا عن تقدير مؤسسة بارزاني الخيرية لكل من ساهم وتحمل عبء هذه الحملة الانسانية".