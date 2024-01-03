كركوك تزيل وتردم أكثر من 600 حوض للأسماك

شفق نيوز/ أكدت مديرية الموارد المائية في كركوك، يوم الأربعاء، إنجاز 90% من حملة إزالة وردم أحواض الأسماك، للحفاظ على الخزين المائي والمياه الجوفية.

وقال مدير الدائرة زكي كريم أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "كوادر الموارد المائية وبمشاركة القوات الأمنية، أزالت 602 حوضاً وبحيرة للأسماك في عموم الوحدات الإدارية، 561 منها في قضاء داقوق، لتصل نسبة الإنجاز إلى 90% من حملة إزالة وردم أحواض الأسماك ضمن خطة تقنين المياه، والحفاظ على الخزين المائي للمياه الجوفية وتوجيهها نحو الاحتياجات الأساسية".

وبين أحمد أن "الحملة انطلقت بمرحلتها الثانية التي تتضمن إزالة الأحواض والبحيرات السمكية خارج حدود الإرواء، والتي تعتمد مياه الآبار للحفاظ على خزين المياه الجوفية، وحسب أولويات الاحتياجات المائية التي تشمل الشرب والاحتياجات الصناعية".

وأشار إلى أن "أعداد أحواض الاسماك في كركوك وصلت إلى أكثر من 850 حوض وبحيرة في عموم الوحدات الإدارية".

وعن التبعات والأضرار الاقتصادية لإزالة بحيرات الأسماك، أوضح أحمد: "نعمل ضمن أولويات مائية وإنشاء الأحواض والبحيرات يجب أن يخضع لضوابط ومحددات تضمن الحفاظ على المخزون المائي".

وأكدت وزارة الموارد المائية في الأشهر الماضية، إزالة أكثر من 3 آلاف بحيرة للأسماك متجاوزة على الأنهر، وأشارت إلى أن هذه الحملة أسهمت بإضافة أكثر من مليار م3 من المياه.