كركوك.. تدريسيون يتظاهرون أمام مبنى المحافظة للمطالبة بقطع أراضٍ سكنية

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من التدريسين في جامعة كركوك، يوم الاثنين، أمام مبنى ديوان المحافظة، مطالبين الحكومة المحلية بتوزيع قطع أراضٍ سكنية لهم، أسوة بزملائهم في الجامعات العراقية الأخرى.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بتحقيق العدالة في توزيع الأراضي، مؤكدين أنهم لم يُشملوا بأي من الوجبات السابقة، رغم مرور سنوات على خدمتهم الأكاديمية.

وقال أحد التدريسيين المشاركين في التظاهرة، ويدعى عباس الجبوري، لوكالة شفق نيوز: "نحن لا نطالب بأكثر من حقنا، نرى أن هناك تمييزاً واضحاً بين تدريسيي المحافظات. زملاؤنا في جامعات بغداد ونينوى والنجف حصلوا على أراضٍ منذ سنوات، بينما ننتظر نحن بلا نتيجة".

وأضاف الجبوري، أن "المحافظة وزعت الوجبة الأولى من الأراضي على أكثر من 750 تدريسياً، لكن هناك العديد من القطع لم تُسجل بأسماء أصحابها بسبب ضوابط وشروط معقدة حالت دون استكمال الإجراءات"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر فاقم من حالة الإحباط بين الكوادر التدريسية في كركوك".

كما دعا، الجبوري، الجهات المعنية، وفي مقدمتها محافظة كركوك ووزارة التعليم العالي، إلى "إعادة النظر في آليات التوزيع والتسريع بإطلاق وجبات جديدة تشمل جميع المستحقين دون تأخير أو تمييز".