لا إصابات بالحمى النزفية .. كركوك تحظر الذبح العشوائي خلال العيد

شفق نيوز / أكدت السلطات الصحية والإدارية في محافظة كركوك، يوم الجمعة، خلو المدينة من أي إصابات مسجلة بمرض الحمى النزفية، مع استمرار الإجراءات الوقائية المشددة، إلى جانب إصدار توجيهات رسمية تقضي بمنع الذبح العشوائي في الشوارع والساحات العامة خلال أيام عيد الأضحى.

وقال مسؤول إعلام صحة كركوك سامان يأبه، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة لم تسجل أي إصابة بالحمى النزفية، لكن صحة كركوك، بالتنسيق مع دائرة البيطرة وبلدية كركوك و قائممقامية المدينة، مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصحية والرقابية المشددة"، مؤكدًا أن "الذبح سيكون محصورًا داخل المجزرة العصرية هذا العام، للحد من انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان".

وفي السياق ذاته، أعلن قائممقام مركز كركوك وكالة، فلاح خليل يايجلي، عن إصدار تعليمات رسمية تمنع ذبح الأضاحي في الطرق والأماكن العامة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة البيئة والمواطنين.

وأوضح يايجلي في حديثه لوكالة شفق نيوز أن "عمليات الذبح ستقتصر على المجازر الرسمية والمجازر التابعة للمستشفى البيطري وتحت إشراف كوادر بيطرية متخصصة"، مشيرًا إلى أن "القرار يستند إلى القوانين العراقية النافذة، مثل قانون الصحة العامة وقانون الصحة الحيوانية، ويهدف للحد من الأمراض الانتقالية، خصوصًا مع اقتراب العيد".

وبيّن أن "فرقاً بيطرية متخصصة ستتواجد خلال أيام العيد لفحص الأضاحي قبل وبعد الذبح"، مؤكداً أن "أي مخالفة للتعليمات ستقابل بإجراءات قانونية حازمة".

ودعا يايجلي المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بالتعليمات، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة خلال المناسبة الدينية.