كركوك تحذر من ارتفاع "متسارع" في مناسيب الزاب الأسفل

شفق نيوز/ سيول في كركوك 28 كانون الأول 2025

شفق نيوز- كركوك

حذرت مديرية الموارد المائية في كركوك، مساء السبت، من ارتفاع مناسيب المياه في نهر الزاب الأسفل، نتيجة زيادة التصاريف المائية المطلقة من سد الدبس، داعية المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وقال مدير المديرية، زكي كريم، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية قررت زيادة الإطلاقات المائية من سد الدبس باتجاه نهر الزاب الأسفل، على خلفية ورود سيول من المناطق العليا بسبب موجة الأمطار الأخيرة".

وأضاف كريم، أن "هذا الإجراء أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مناسيب المياه في النهر والوديان، ما يشكل خطراً على المناطق القريبة من مجاري المياه".

ودعا المسؤول، السكان القاطنين في القرى والمناطق المحاذية للأنهر والوديان، إلى "الابتعاد التام عن مجاري المياه وعدم الاقتراب من مناطق الجريان أو محاولة عبورها، خاصة خلال ساعات الليل".

كما شدد على "ضرورة متابعة التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية والتعاون مع القوات الأمنية والإدارات المحلية وفرق الدفاع المدني"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن تدابير احترازية تهدف إلى الحفاظ على أرواح المواطنين ومنع وقوع أي حوادث محتملة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد سكان محليون بمحافظة كركوك لوكالة شفق نيوز، بأن سيولاً شديدة حاصرت أهالي إحدى القرى في ناحية ليلان، وتسببت بانقطاع الطريق الرئيسي المؤدي إليها، ما أدى إلى عزلها بشكل شبه كامل.

وفي السياق أيضاً، أعلنت شرطة قضاء الدبس، ضمن قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم السبت، إغلاق المنتجع السياحي في ناحية آلتون كوبري بشكل كامل، محذّرة المواطنين من الاقتراب من المنطقة، وذلك بسبب الارتفاع المفاجئ في مناسيب مياه نهر الزاب.

وشهدت مناطق عدة في كركوك خلال الأيام الأخيرة موجة أمطار غزيرة أدت إلى تشكل سيول جارفة، ما تسبب بأضرار في البنى التحتية وقطع عدد من الطرق الحيوية.