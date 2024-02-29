كركوك تحدد أسعار اللحوم وتستعين بالأجهزة الأمنية لتطبيقها والقصابون: لا يمكن السيطرة عليها

شفق نيوز/ أعلنت قائمقامية كركوك، يوم الخميس، عن تحديد أسعار اللحوم وفق تسعيرة محددة، فيما اكد قصابون أن الأسعار خاضعة للعرض والطلب ولايمكن السيطرة عليها.

وقال قائممقام كركوك فلاح خليل يايجلي، لوكالة شفق نيوز، أن "اجتماع موسع عقد اليوم وتقرر في الاجتماع وبعد مناقشة ومتابعة لحركة السوق وأسعار المحافظات، تم تحديد الأسعار اعتبارا من الاول من اذار ولغاية الاول من ايار القادم ". وأضاف أن "الأسعار ستكون سعر كيلو اللحم الغنم 18 الف دينار والكيلو للشرح العجل 16 الف دينار وسعر الكيلو من لحم العجل مع العظم 14 الف دينار، وثلاثة الاف و500 دينار لكل كيلو دجاج ، ومفاتحة محكمة استئناف كركوك ومديرية أمن كركوك ومديرية الجريمة المنظمة والصحة والبيطرة بهدف دعم الجهود الحفاظ على استقرار الاسعار وخدمة المواطن".

وتابع يايجلي "سنقوم بحملة تستهدف ضعاف النفوس من المتاجرين والقصابين ومحاسبتهم وفق القانون وتحديد الأسعار التي تعتمد وفق أسعار اللحوم والمواد الغذائية في مدن العراق والمحافظات المحايدة لكركوك قبيل حلول شهر رمضان المبارك ومتابعة المواد الغذائية والحفاظ على أسعارها من قبل غرفة تجارة كركوك ومتابعة المنتج الوطني والمحلي والحفاظ على استقرار أسعارها والعمل على تخفيضها دعما لمواطني كركوك".

وفي السياق قال احد القصابين ويدعى صالح محمد للوكالة، ان "اللحوم العراقية خاضعة للعرض والطلب وأن سعر كيلو غرام واحد يتراوح بين 18 ألفاً إلى 23 ألفاً للأغنام و 18 ألفاً للأبقار ويبلغ سعر اللحم السوري والإيراني بحدود 9 الاف دينار بعد السماح بدخول الأغنام من دول الحوار".

وارتفعت أسعار لحوم الأغنام والأبقار، في عموم محافظات العراق وإقليم كوردستان، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من 23 - 24 ألف دينار، في حيث أكد عاملون في مجال تربية الأغنام والأبقار، أن ارتفاع الأسعار سببه الجفاف وغلاء العلف الحيواني، ووأيضاً الطلب المتزايد على اللحوم كونها مادة أساسية من مواد المائدة العراقية.