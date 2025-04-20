كركوك تحتفي بالربيع... مهرجان الزهور رسالة سلام ووئام بين مكونات المدينة (صور)

شفق نيوز/ تحت شعار "الطبيعة تجمعنا"، شهدت محافظة كركوك، مساء اليوم الأحد، انطلاق فعاليات مهرجان الربيع ومعرض الزهور والنباتات الأصلية، في احتفال سنوي يعكس روح التعايش والسلام بين مكونات المدينة المتنوعة.

وقال محافظة كركوك ريبوار طه، لوكالة شفق نيوز، إن "مهرجان الربيع ومعرض الزهور يمثلان مناسبة سنوية تجمع أهالي كركوك في أجواء من الفرح والألفة، وتبعث برسالة وحدة وسلام وتعايش بين مختلف مكونات المدينة".

فيما أكدت معاونة محافظ كركوك لشؤون الخدمات، جيهان إبراهيم، لوكالة شفق نيوز، أن "المهرجان يُعد من أولويات محافظة كركوك في تعزيز الاهتمام بالزراعة والورود، لأنها جزء مهم من الحياة".

وأضافت "إدارة كركوك تولي اهتماماً كبيراً بزيادة المساحات الخضراء، وتعتبر هذا المهرجان خطوة فاعلة نحو تحقيق ذلك، إلى جانب تعزيز جمالية المدينة لجعلها من أجمل مدن العراق، ونموذجاً حقيقياً للتعايش السلمي بين مكوناتها".

وتابعت بالقول "رسالتنا من خلال هذا الحدث هي رسالة سلام ومحبة من كركوك إلى كل العراق".

ويشمل المهرجان عرضاً واسعاً لأنواع الزهور والنباتات الأصلية، بالإضافة إلى فعاليات توعوية بأهمية التشجير والحفاظ على التنوع البيئي، بما يسهم في خلق بيئة أكثر استدامة وجمالاًفيالمدينة.