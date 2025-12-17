كركوك تحتفل بيوم العلم الكوردي بفعاليات تربوية وثقافية واسعة

شفق نيوز- كركوك

احتفلت محافظة كركوك، الأربعاء، بيوم العلم الكوردي، من خلال فعاليات أُقيمت في عدد من المدارس والمؤسسات التربوية، وبمشاركة واسعة من الكوادر التعليمية والتدريسية والطلبة، وسط أجواء وطنية جسّدت معاني الاعتزاز بالهوية القومية والتراث الثقافي للشعب الكوردي.

وقال مدير قسم الدراسة الكوردية في تربية كركوك، كامران علي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاحتفال بيوم العلم الكوردي يأتي تأكيدًا على أهمية الرموز الوطنية في تعزيز روح الانتماء والهوية لدى الطلبة"، مبينًا أن "المديرية حرصت على إحياء هذه المناسبة عبر تنظيم فعاليات تربوية وثقافية متنوعة داخل المدارس".

وأضاف أن "المؤسسات التربوية تؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ مبادئ التعايش السلمي والأخوة بين جميع مكونات محافظة كركوك"، مؤكدا أن "العلم الكوردي يمثل رمزًا للوحدة والتاريخ المشترك، وليس حكرًا على فئة دون أخرى".

من جانبه، قال ممثل معلمي كوردستان، كمال شريف، للوكالة، إن "يوم العلم الكوردي يُعد مناسبة وطنية مهمة تُستذكر فيها التضحيات التي قدمها الشعب الكوردي عبر مراحل مختلفة من تاريخه"، مشيرا إلى أن "رفع العلم يعكس معاني الصمود والهوية والنضال من أجل الحقوق المشروعة".

وأكد شريف على ضرورة "دعم العملية التربوية والتعليمية، وتوفير بيئة مناسبة للطلبة والمعلمين"، مبينا أن "مثل هذه المناسبات تسهم في تعزيز الوعي الوطني والثقافي لدى الأجيال الجديدة، وتدعم قيم الاحترام المتبادل والتنوع الثقافي في محافظة كركوك".