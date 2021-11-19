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كركوك تحتضن تجمعاً لـ"فولكس فاكن" من مختلف محافظات العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-19T15:16:32+0000
كركوك تحتضن تجمعاً لـ"فولكس فاكن" من مختلف محافظات العراق

شفق نيوز/ احتضنت مدينة كركوك، يوم الجمعة، تجمعاً لسيارات "فولكس فاكن" الألمانية شاركت فيه مختلف المحافظات العراقية، وفقا لمسؤول التجمع علي قنبر.

وقال قنبر وهو مسؤول تجمع سيارات "فولكس فاكن" في العراق لوكالة شفق نيوز، إن "تجمع اليوم ليس الاول من نوعه بل هو الخامس وتم تنظيمه في ساحة جامعة كركوك واستقطب هواة الماركة الالمانية "Volkswagen".

ووفقاً قنبر، فأن "عدد المشاركين قرابة الـ300 سيارة من مختلف محافظات العراق والهدف منه اظهار الصورة الحضارية لكركوك وتعرف الهواة على بعضهم ومساعدة اصحاب تلك السيارات في الحصول على قطع الغيار والادوات لهذه السيارات".

وتخلل التجمع توزيع جوائز للمشتركين في سحبة خاصة بالتجمع.

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