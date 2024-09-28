كركوك تجمع "أطناناً" من المواد الغذائية والإغاثية ضمن حملة دعم لبنان

شفق نيوز/ اعلن مسؤول في الحملة التي أطلقتها هيئة الحشد الشعبي في محافظة كركوك، يوم السبت، عن جمع أطنان من المواد الغذائية والاغاثية لغرض نقلها الى الشعب اللبناني، في ظل تطورات الحرب مع إسرائيل.

وقال مسؤول إعلام الحملة في كركوك زين العابدين مهدي لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة الحشد الشعبي اطلقت حملة واسعة شملت المحافظات العراقية كافة، والحملة جاءت استجابة مباشرة من قبل المرجعية الدينية العليا المتمثلة باية الله علي السيستاني والذي دعا الى حملة لإغاثة الأهل في لبنان من جراء الاعتداءات الارهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل منذ قرابة أسبوعين".

وتابع أن "الحملة تشهد اقبالا كبيرا من مكونات محافظة كركوك حيث قدموا كل ما يمكن نقله الى الاهل في لبنان، ومنذ اربعة ايام تم جميع ما يقارب 10 أطنان من المواد الغذائية المنوعة وجمع مواد اغاثية مثل الاغطية وغيرها من الامور التي ترتبط بتوفير مستلزمات العيش لنازحي الشعب اللبناني".

وأكد بالقول أن "الحملة مستمرة وسيتم نقل المواد بالشاحنات الى بغداد ومنها يتم نقلها الى بيروت عبر طرق نقل مختلفة".