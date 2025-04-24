كركوك تتلقى دفعة جديدة من دواء مضاد للحمى النزفية

شفق نيوز/ أعلن مدير عام دائرة صحة كركوك أرجان محمد رشيد، يوم الخميس، عن وصول دفعة جديدة من دواء Ribavirin 200mg إلى مخازن قسم الصيدلة في الدائرة، بواقع 350 أمبولة، ضمن الجهود المستمرة لمكافحة الحمى النزفية في المحافظة.

وقال رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الكمية من الدواء تم تأمينها بجهود مباشرة من وزير الصحة ومتابعته الحثيثة، في إطار السيطرة على تفشي المرض وتوفير العلاج اللازم للمرضى".

وأشار إلى أن "الدواء يُستخدم ضمن البروتوكول العلاجي المعتمد لعلاج الحمى النزفية باعتباره مضادًا فيروسيًا فعّالًا ضد عدد من الالتهابات الفيروسية"، مشيداً "بجهود مدير قسم الصيدلة وفريقه في متابعة تأمين الأدوية الحيوية للمؤسسات الصحية في كركوك".

وأكد رشيد، أن "وصول هذه الشحنة يُعدّ خطوة مهمة في تعزيز الجاهزية الصحية، ويعكس التزام وزارة الصحة بضمان سلامة المواطنين وتوفير العلاجات اللازمة في الوقت المناسب".