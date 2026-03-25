"كركوك تتعرّض للاستنزاف".. الصالحي: جهات تستحوذ على الكهرباء بالقانون

شفق نيوز- كركوك

اتهم النائب عن محافظة كركوك أرشد الصالحي، يوم الأربعاء، جهات حكومية بالاستحواذ على حصة المحافظة من الكهرباء، مشيراً إلى أن ذلك يتم "بطرق قانونية"، لكنه يمثل ظلماً بحق سكان المحافظة.

وقال الصالحي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "كركوك تتسلم حالياً ما بين 750 إلى 800 ميغاواط"، مشيراً إلى وجود تفاوت في تنفيذ توجيهات رئاسة الوزراء ووزارة الكهرباء وإدارة كهرباء المنطقة الشمالية.

وأضاف أن "هناك سرقة لحقوق الكهرباء"، مبيناً أن "مبالغ الجباية المتحصلة من المحافظة، والتي تُقدّر بنحو مليار و160 مليون دينار شهرياً، لا تنعكس بالشكل المطلوب على واقع الخدمات في كركوك".

وأشار الصالحي، إلى أن "قطاعات عدة في المحافظة تسجل نسب جباية متفاوتة، منها قطاع رحيم آوه بنحو 867 مليون دينار شهرياً، وقطاع القلعة 600 مليون دينار، وقطاع النصر 502 مليون دينار"، لافتاً إلى أن "هذه الأرقام تبقى منخفضة بسبب التجاوزات على شبكة الكهرباء".

وأوضح أن جهات حكومية، بينها شركة نفط الشمال وشركة غاز الشمال، إضافة إلى معمل اسمنت كركوك، تستفيد من حصة المحافظة من الكهرباء، مؤكداً أن شركة نفط الشمال لوحدها تستهلك نحو 30 ميغاواط من حصة كركوك.

كما كشف عن ما وصفه بـ"أمر خطير"، يتعلق بقيام معمل اسمنت قره حنجير التابع لشركة "كار" في إقليم كوردستان بالحصول على نحو 30 ميغاواط من كهرباء كركوك، بسبب فارق الأسعار، معتبراً أن الأولوية يجب أن تكون لتجهيز المواطنين.

وختم الصالحي بالقول إن كركوك "تتعرض للاستنزاف"، مؤكداً أنه سيرفع تقريراً إلى مجلس النواب بشأن هذه الملفات، معتبراً أن المشكلة تعود إلى "استراتيجية خاطئة" في إدارة قطاع الكهرباء، من دون اتهام جهة سياسية بعينها.