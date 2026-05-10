كركوك تتطلع لتعاون استراتيجي مع تركيا لتنفيذ مشاريع خدمية واقتصادية كبرى

أعرب محافظ كركوك محمد سمعان، يوم الأحد، عن رغبته بتعزيز التعاون مع تركيا في مجال تنفيذ المشاريع الخدمية والاقتصادية بالمحافظة والاستفادة من الخبرات الفنية في هذا المجال.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المحافظ عقب لقائه السفير التركي لدى العراق أنيل بورا إنان الذي يجري زيارة لكركوك برفقة وفد يضم ممثلين عن مؤسسات تركية مختصة في مجال الاعمار والبناء والتنمية والتطوير الزراعي والاقتصادي.

وأكد سمعان خلال المؤتمر، تطلعه لترك بصمة واضحة لتركيا في المشاريع الخدمية في كركوك، والاستفادة من خبرتها في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية و بناء محطات إنتاج الطاقة، مؤكداً أن هذه المشاريع لا تقتصر على منطقة دون أخرى بل تشمل جميع المناطق المحافظة.

من جانبه قال السفير التركي لدى بغداد خلال المؤتمر، ان العراق وتركيا تربطهما علاقات تاريخية وثقافية واجتماعية ولا تقتصر على الجورة فحسب، مؤكداً أنه يتواجد حاليا في كركوك مستشارون تجاريون وزراعيون وممثلون عن معاهد تنموية، و كذلك رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية، ورجال عن اتحاد المقاولين الأتراك، ورئيس مجلس العمل التركي - العراقي يتناولون سبل رفع التعاون مع الحكومة المحلية.

وفي وقت سابق التقى المحافظ والسفير التركي، ورئيس مجلس محافظة كركوك محمد إبراهيم حافظ، جمعا من رؤساء غرفة تجارة كركوك واتحاد المقاولين واتحاد الصناعات وعدد من رجال الأعمال مع نظرائهم من رجال الأعمال الأتراك ومختصون في مجال التنمية والتعليم والزراعة والبنى التحتية والسياحة، حيث جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الجارين وأهميتها للعراق وكركوك بشكل خاص.