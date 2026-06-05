كركوك تتسلم 60 ألف طن من الحنطة خلال 4 أيام

شفق نيوز- كركوك

أعلن مدير سايلو كركوك التابع لوزارة التجارة، حسن حمدي، يوم الجمعة، أن كميات الحنطة المسوّقة إلى مراكز الاستلام في المحافظة بلغت نحو 60 ألف طن منذ انطلاق موسم التسويق قبل أربعة أيام، فيما توقع وصول إجمالي الكميات المستلمة إلى نحو 500 ألف طن خلال الموسم الحالي.

وقال حمدي، لوكالة شفق نيوز، إن "أربعة منافذ تتولى استلام محصول الحنطة من المسوقين في المحافظة، وهي سايلو كركوك، وسايلو تازة، ومركز سايلو الرياض، ومركز الحويجة".

وأضاف أن "الكميات المستلمة خلال الأيام الأربعة الأولى من الموسم بلغت نحو 60 ألف طن، وسط انسيابية عالية في عمليات التسويق والاستلام"، مبيناً أن "سايلو كركوك يستقبل يومياً نحو 150 سيارة محملة بالحنطة، فيما تستقبل مراكز تازة والرياض والحويجة نحو 100 سيارة يومياً لكل منها".

وأشار إلى أن "الملاكات الفنية والإدارية تعمل وفق خطة منظمة لتسريع إجراءات الفحص والاستلام والتفريغ، بما يضمن عدم تأخير الفلاحين والمسوقين خلال موسم التسويق الحالي".

وأكد حمدي أن "الاستعدادات الخاصة بالموسم أُنجزت قبل انطلاق عمليات التسويق، الأمر الذي أسهم في تحقيق انسيابية كبيرة في استقبال المحصول وتخزينه"، لافتاً إلى أن "الكميات المستلمة مرشحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة مع استمرار عمليات الحصاد في مختلف مناطق المحافظة".

وأوضح أن محافظة كركوك تُعد من أبرز المحافظات المنتجة للحنطة في العراق، إذ سجلت خلال الموسم الماضي إنتاجاً بلغ 503 آلاف طن، فيما بلغ إنتاجها 537 ألف طن في الموسم الذي سبقه، ما وضعها في مقدمة المحافظات المنتجة للمحصول على مستوى البلاد.

وأشار إلى أن المحافظة تمتلك مساحات زراعية واسعة وخبرة متراكمة لدى المزارعين، ما يسهم في تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة سنوياً ودعم الخزين الاستراتيجي للبلاد، معرباً عن أمله في أن يحقق الموسم الحالي نتائج إيجابية تقارب المستهدف البالغ 500 ألف طن من الحنطة المسوقة.