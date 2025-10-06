كركوك تتجه لتطوير وتحديث المدينة عبر إستراتيجية حتى عام 2037

شفق نيوز- كركوك

بدأ مجلس محافظة كركوك، يوم الاثنين، خطوات تنفيذ مشروع استراتيجية تطوير المدينة وتحديث التصميم الأساسي حتى عام 2037، والإسراع باستكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع.

وقال رئيس المجلس محمد إبراهيم الحافظ، لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع خُصص لمناقشة الملاحظات والمقترحات المقدمة في الجلسة السابقة، والتعديلات الجديدة التي طرحت على المشروع بما ينسجم مع متطلبات التطوير العمراني للمدينة".

وشدد على "أهمية توحيد الرؤى والملاحظات العلمية والفنية لضمان اعتماد أسس تخطيطية رصينة تسهم في بناء مدينة حضرية متطورة ومستدامة"، مبينا أن "مجلس المحافظة يعتزم الإسراع في استكمال الإجراءات والمصادقة على المشروع خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد الأخذ بجميع الملاحظات والتوصيات المقدمة من مجلس المحافظة والجهات ذات العلاقة".

من جانبه، بين عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية أحمد رمزي كوبرلو، لوكالة شفق نيوز، أن "مشروع استراتيجية تطوير المدينة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية عمرانية وخدمية متوازنة، تضمن العدالة في توزيع الخدمات بين مختلف مناطق كركوك، مع مراعاة التنوع القومي والاجتماعي الذي تتميز به المدينة".

كما أشار مدير بلدية كركوك أحمد عمر محمد، لوكالة شفق نيوز، أن "البلدية تدعم بشكل كامل الجهود الرامية إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية، لما لها من أثر مباشر في تحسين الواقع الخدمي والعمراني ورفع مستوى جودة الحياة في المدينة"، مبيناً أن "مشروع التحديث العمراني حتى عام 2037 سيشكل نقلة نوعية في تطوير البنى التحتية والخدمات العامة".

وحضر الاجتماع، مدير التخطيط العمراني، ومديرة أملاك المحافظة، وممثل هيئة استثمار كركوك، وممثل دائرة المهندس المقيم، وعدد من المهندسين والمختصين.