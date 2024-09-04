كركوك تبعد دائرة الخطر عن تجهيز الطحين وتوضح سبب التلكؤ

شفق نيوز/ أوضح مسؤول المطاحن الحكومية في كركوك والتابعة لوزارة التجارة، يوم الاربعاء، أسباب توقف إحدى مطاحنها، نافياً توقف تجهيز الطحين في المحافظة.

وقال محمد صالح لوكالة شفق نيوز، إن "المطاحن في كركوك لم تتأخر في اية وجبة طحين فلدينا 15 مطحنة حكومية واهلية في كركوك وتعمل على انتاج نحو 15 ألف طن شهريا ونقوم بتجهيز الحصة الواردة من دائرة التموين في كركوك وننتج حسب الأعداد التي تصل إلينا".

وأضاف، أن "أي تأخير لا يوجد في تجهيز مادة الطحين وعملية الإنتاج تسير وفق التعليمات وجهزنا بحدود سبعة وجبات من مادة الطحين على المشمولين بهذه المادة".

وتابع صالح أن "خللاً إدارياً أصاب معمل انتاج "زيان" لإنتاج الطحين حيث كانت هناك مشاكل ادارية بين المعمل وإدارة شركة الحبوب في الوزارة وتم حلها وسوف يعود المعمل للإنتاج خلال اليومين المقبلين وتكون المطاحن في كركوك بكامل طاقتها الانتاجية".

ويعتمد غالبية العراقيين على الطحين المستلم من قبل وزارة التجارة عبر وكلاء الطحين لاعداد الخبز في المنازل او في افران اهلية.

وتشهد عموم أسواق الطحين في العراق استقراراً ملحوظاً وذلك بعد ارتفاع سابق في اسعار هذه المادة الغذائية الأساسية في عموم الأسواق العالمية ومنها أسواق العاصمة والمحافظات، في الوقت الذي أطلقت الحكومة المحلية في محافظة كركوك حملة لمراقبة الأسعار والمخابز والأفران، وتحديد أوزان الخبز والصمون وفق الوزن المحدد من قبل حكومة المحافظة.