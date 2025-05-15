كركوك تبدأ حملة لإزالة التجاوزات في أسواقها (صور)

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء كركوك، فلاح خليل يايجلي، يوم الخميس، انطلاق حملة واسعة لإزالة التجاوزات من الأسواق المحلية، ضمن جهود لجنة دراسة الحلول الخاصة بتنظيم الأسواق.

وقال يايجلي لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة انطلقت في شارعي الأطباء والجمهورية، بهدف إزالة التجاوزات وتحسين انسيابية مرور آليات الدفاع المدني، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتقليل الخسائر البشرية والمادية".

وأضاف أن "الحملة ستستمر لتشمل أسواق كراج الحويجة القديم، وسوق الطيور، وشارع صلاح الدين، وسوق القورية، وسوق دوميز، بهدف إنهاء ظاهرة التجاوز على الأرصفة والشوارع العامة، وإعادة تنظيم الأسواق لإظهار المدينة بأجمل حُلّة خدمةً لأهالي كركوك".

ولفت إلى أن "الحملة تأتي تنفيذاً للبرنامج الحكومي وتوجيهات محافظ كركوك، ريبوار طه، واستناداً لمقررات اللجنة المشكلة في ديوان المحافظة، والتي تضم ممثلين عن قيادة العمليات، قيادة الشرطة، الدفاع المدني، المرور، القائممقامية، البلدية، توزيع الكهرباء، وقسم الإعلام والاتصال الحكومي".