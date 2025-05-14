كركوك تباشر بحصاد القمح وتؤكد: استلام المحاصيل خارج الخطة بالسعر الرسمي

شفق نيوز/ أعلنت دائرة زراعة كركوك، يوم الأربعاء، انطلاق عمليات حصاد محصول القمح في عموم مناطق المحافظة، وسط توقعات بأن يبلغ الإنتاج هذا الموسم نحو 457 ألف طن، من مساحة مزروعة تتجاوز 570 ألف دونم من الأراضي المروية.

وجاء ذلك خلال زيارة الوكيل الإداري لوزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، إلى كركوك، حيث التقى بمحافظها ريبوار طه، وبحضور مدير زراعة كركوك عصام سليمان العبيدي، وعدد من أعضاء الوفد المرافق.

ووفقاً لبيان صادر عن حكومة كركوك، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه موسم الحصاد، لا سيما فيما يتعلق بالمحاصيل المزروعة خارج الخطة الزراعية.

بدوره، قال مدير زراعة كركوك، عصام سليمان العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الزراعة وافقت رسمياً على استلام محصول القمح المزروع خارج الخطة الزراعية، والذي تتراوح مساحته ما بين 300 إلى 350 ألف دونم"، مشيراً إلى أن "تلك الكميات سيتم تسويقها بالسعر الرسمي المعتمد من قبل وزارة التجارة".

وأضاف أن "هذا القرار يمثل تحولاً إيجابياً في السياسة الزراعية، حيث كانت المحاصيل خارج الخطة تُشترى سابقاً بأسعار أقل، ما كان يُثقل كاهل الفلاحين، أما الآن فإن القرار الجديد يمنحهم حقوقاً متساوية ويعدّ حافزًا لزيادة الإنتاج في المواسم المقبلة".

وأشار العبيدي، إلى "أهمية استمرار التعاون بين وزارة الزراعة والحكومة المحلية في كركوك، من أجل دعم الفلاحين وتحقيق تنمية زراعية مستدامة في المحافظة"، مضيفاً أن "معالجة التحديات اللوجستية والتسويقية تمثل أولوية لضمان نجاح الموسم الحالي".