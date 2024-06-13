كركوك تباشر باعادة تأهيل خان "قيردار" التراثي بعد تعرضه لأضرار جراء حريق كبير

شفق نيوز/اعلن المعاون الفني لمحافظ كركوك علي حمادي، يوم الخميس المباشرة بأعمار وتأهيل خان "قيردار" ضمن السوق الكبير في مدينة كركوك والذي تعرض إلى أضرار كبيرة جراء حريق التهم الخانات والمحال.

وقال حمادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ادارة كركوك شرعت وضمن تخصيصاتها لاعادة الحياة للموقع في أقل من ثلاثة أشهر وفق صورته الأصلية، و ليعطي جمالية للسوق والمحال وضمن عمل لجنة متخصصة من المهندسين وهيئة استثمار الوقف السني ودائرة الآثار".

وتعهد حمادي "بالعمل ليل نهار لسرعة الإكمال وتخفيف معاناة اصحابها".

من جانبه قال مدير آثار وتراث كركوك رائد عكلة لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة كركوك باشرت اليوم بعملية تأهيل خان وقيصرية قيردار التراثي والذي تعرض للحريق قبل نحو أسبوعين، وإن البناية عائديتها للوقف السني، و قد اشتراكنا مع اللجنة كجهة فنية للمحافظة على الأجزاء التراثية وتصاميمها وآليات المحافظة عليها دون إحداث أضرار بالبناء الخاص بالخان".

وتابع أن "كركوك فيها معالم تراثية وتاريخية مهمة والخانات جزء من حضارة كركوك القديمة، وإعمار خان (قيردار) خطوة مهمة. للحفاظ على معالم كركوك ومنها الخانات".

ماهي الخانات

وكان الخان بمثابة علوة خضار وفندق في نفس الوقت فقد كان المزارعون من مناطق حلبجة وسهل شهرزور وخورمال وقره حسن وعمرَگده و شوان وترجيل يأتون بمحاصيلهم الزراعية إلى الخان مثل: العنب والتين والرمان والطماطم والفحم والتبغ ويبيعونها، وكانوا يأخذون قسطا من الراحة و ينامون في الخان، وفي اليوم التالي كانوا يشترون حاجياتهم ويرجعون الى ديارهم.

واكتسبت اكثرية الخانات اسماءً حسب السلعة التي تود بيعها، منها (خان خورما او خان التمر، خان اللبن، خان الفحم، خان القاضي).

وتجاوز عدد الخانات في كركوك 15 خانا أشهرها ( خان قير دار، وخان التمر، و خان البلدية، وخان الگمرك، وخان أسعد بك، وخان المسيحيين، وخان ده ده حمدي، طاهر آغا خاني في منطقة حمام علي بك، وخان كوخا رضا خاني) وغيرها من الخانات الموجودة في كركوك.