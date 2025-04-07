كركوك.. بلاغ عاجل للفلاحين لمكافحة مرض "صدأ القمح"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة كركوك، يوم الاثنين، إطلاق بلاغ فوري للفلاحين بشأن ظهور مرض "صدأ القمح" في بعض الحقول الزراعية، مؤكدة أن وزارة الزراعة ستوفر العلاج اللازم لهذا المرض مجاناً ضمن حملة استباقية للحد من انتشاره.

وقال سلام فاروق، وكيل قسم الوقاية في المديرية، لوكالة شفق نيوز، إن "الظروف الجوية المتقلبة، والكثافة الزراعية العالية، واستخدام أصناف حساسة للإصابة، أسهمت في ظهور المرض الذي يُعد من أخطر الأمراض الفطرية التي تصيب القمح، وخصوصاً مع دخول شهر نيسان واقتراب موعد نضج المحصول".

وأضاف أن "الفلاحين غالباً ما يزرعون كميات تتجاوز المعدلات الموصى بها في الدونم الواحد، إذ تصل إلى 70-80 كغم بدلاً من 40-50 كغم، ما يؤدي إلى قلة التهوية داخل المزروعات، وعند تساقط الأمطار تتوفر بيئة مثالية لانتشار فطر الصدأ".

وأشار فاروق، إلى أن "دائرة وقاية المزروعات في الوزارة، بالتعاون مع قسم الوقاية في زراعة كركوك، أطلقت حملة توعية شاملة، دعت فيها الفلاحين الذين شملتهم الخطة الزراعية لهذا الموسم – وتغطي ما بين 450 إلى 500 ألف دونم – إلى مراجعة المديرية عند ملاحظة أية أعراض إصابة، ليتم تزويدهم بالعلاج اللازم مجاناً".