كركوك.. إجراءات "عاجلة" لتمليك دور المتجاوزين وفق قرارات حكومية

كركوك.. إجراءات "عاجلة" لتمليك دور المتجاوزين وفق قرارات حكومية
شفق نيوز/
أعلنت قائممقامية محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، المباشرة بإجراءات تمليك الدور
للمتجاوزين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الحكومة المحلية ريبوار طه، وفق القرارات
الحكومية المعمول بها.
وقال قائممقام
كركوك فلاح خليل يايجلي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة القرار 320
لسنة 2022 المختصة بملف المتجاوزين على أراضي البلدية والأراضي الزراعية
العائدة للدولة، شرعت في حصر أعداد المتجاوزين"، مشيراً إلى أن
"بلدية كركوك كانت قد فتحت باب التقديم في عام 2023، ومنحت كل متقدم رقماً
عبر نظام الباركود".
أضاف، أن
"المرحلة الأولى من عملية التمليك تشمل الأراضي الزراعية المتجاوز عليها،
فيما يخضع قرار تمليك أو بيع أراضي البلدية لقرار 20 لسنة 2025 الصادر عن مجلس
الوزراء، والذي سيتم تنفيذه وفق تعليمات إدارة كركوك حال ورودها رسمياً".
كما أشار
يايجلي، إلى أن "كركوك تضم نحو 92 ألف دار متجاوز عليها بين أراضي
البلدية والأراضي الزراعية"، مبيناً أن "الإجراءات تسير وفق الضوابط
والتعليمات القانونية الصادرة عن الحكومة الاتحادية".
كما تابع،
قائلاً إن "أي شخص يمتلك صورة قيد مؤشر عليها زراعي سيتم تمليك الأرض له
وفق السياقات القانونية المعتمدة".