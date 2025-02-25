كركوك.. إجراءات "عاجلة" لتمليك دور المتجاوزين وفق قرارات حكومية

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، المباشرة بإجراءات تمليك الدور للمتجاوزين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الحكومة المحلية ريبوار طه، وفق القرارات الحكومية المعمول بها.

وقال قائممقام كركوك فلاح خليل يايجلي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة القرار 320 لسنة 2022 المختصة بملف المتجاوزين على أراضي البلدية والأراضي الزراعية العائدة للدولة، شرعت في حصر أعداد المتجاوزين"، مشيراً إلى أن "بلدية كركوك كانت قد فتحت باب التقديم في عام 2023، ومنحت كل متقدم رقماً عبر نظام الباركود".

أضاف، أن "المرحلة الأولى من عملية التمليك تشمل الأراضي الزراعية المتجاوز عليها، فيما يخضع قرار تمليك أو بيع أراضي البلدية لقرار 20 لسنة 2025 الصادر عن مجلس الوزراء، والذي سيتم تنفيذه وفق تعليمات إدارة كركوك حال ورودها رسمياً".

كما أشار يايجلي، إلى أن "كركوك تضم نحو 92 ألف دار متجاوز عليها بين أراضي البلدية والأراضي الزراعية"، مبيناً أن "الإجراءات تسير وفق الضوابط والتعليمات القانونية الصادرة عن الحكومة الاتحادية".

كما تابع، قائلاً إن "أي شخص يمتلك صورة قيد مؤشر عليها زراعي سيتم تمليك الأرض له وفق السياقات القانونية المعتمدة".