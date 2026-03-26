كركوك.. انهيار منزل وقطع طريق حقل نفطي بسبب السيول (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أدى انهيار منزل في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، يوم الخميس، إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة، في حين تسببت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة بقطع الطريق المؤدي إلى حقل خباز النفطي غربي المحافظة.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "منزلاً انهار في إحدى مناطق قضاء الحويجة بسبب شدة الأمطار، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث، وتمكنت من إنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن "حالتهم الصحية مستقرة".

على صعيد ذي صلة، أدت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة إلى انهيار المعبر الرابط بين قريتي الرمل وإدريس خباز، ما أدى إلى قطع الطريق المؤدي إلى آبار حقل خباز النفطي غربي كركوك.

وأوضح المصدر، أن "الانهيار نجم عن تشبع التربة بالمياه وضعف البنية التحتية"، مؤكداً أن الجهات المعنية تواصل أعمالها لتقييم الأضرار ومعالجة الموقف، تمهيداً لإعادة فتح الطريق.