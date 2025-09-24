كركوك.. انقلاب صهريج نفطي يتسبب بإغلاق طريق "رحيم آوه" (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة كركوك، يوم الأربعاء، بأن صهريجاً محملاً بالنفط الأسود انقلب على جسر رحيم آوه شمالي المدينة، ما أدى إلى إغلاق الطريق بشكل كامل أمام حركة المركبات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع أثناء مرور الصهريج على الجسر، ما تسبب بانقلابه وتسرب جزء من حمولته النفطية".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة ومنع امتداد التلوث النفطي أو اندلاع أي حرائق محتملة"، مبينا أن "الجهات الأمنية قامت بقطع الطريق وتحويل السير إلى طرق بديلة لحين رفع الصهريج وإعادة فتح الجسر أمام حركة المرور".

وأكد أن "الفرق المختصة باشرت أعمال معالجة التسرب وإزالة مخلفات الحادث"، موضحا أن "الحادث لم يسفر حتى الآن عن خسائر بشرية، فيما تواصل الفرق الفنية العمل على إعادة الوضع إلى طبيعته بأسرع وقت ممكن".