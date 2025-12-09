كركوك.. انفجار أنبوب تابع لشركة غاز الشمال بسبب السيول

شفق نيوز- كركوك

كشف مصدر محلي، مساء الثلاثاء، عن انفجار في أحد أنابيب الغاز التابعة لشركة غاز الشمال، في قضاء داقوق ضمن محافظة كركوك، نتيجة السيول التي خلفتها غزارة الأمطار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "كميات كبيرة من المياه المتدفقة عبر الأودية الفرعية أدت إلى تآكل التربة وانجراف جزء من المسار الذي يمر فيه الأنبوب، ما تسبب بتعرضه لضغط شديد نتج عنه تسرب ثم انفجار محدود في الخط الناقل للغاز".

وأضاف أن "فرق الصيانة والهندسة في شركة غاز الشمال وصلت إلى موقع الحادث خلال وقت قياسي، وقامت بإغلاق الخط المتضرر واحتواء التسرب والسيطرة التامة على أي آثار جانبية، فيما تولت فرق الدفاع المدني تأمين المنطقة ومنع اقتراب المركبات أو الأهالي حفاظاً على السلامة".

وبيّن المصدر، أن الحادث "لم يتسبب بأي إصابات بشرية، إلا أنه أدّى إلى انبعاث نيران ودخان لفترة وجيزة قبل تمكن الفرق المختصة من السيطرة عليه بشكل كامل".

وأشار إلى أن الشركة باشرت بإجراء فحوص فنية للأنبوب المتضرر وتقييم مستوى الانجراف الأرضي في المنطقة، تمهيدًا لبدء أعمال الإصلاح خلال الساعات المقبلة، مع اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في حال استمرار ارتفاع مناسيب المياه.

وأكد المصدر أن إدارة القضاء تتابع الموقف ميدانياً، وأن الجهات الخدمية والدفاع المدني في حالة استنفار إلى حين انتهاء تأثير السيول، خاصة أن عدداً من خطوط الطاقة والبنى التحتية تمر في مناطق منخفضة باتت عرضة لتجمع المياه.