كركوك.. انطلاق المهرجان السنوي التشكيلي للمعلمين والمشرفين (صور)

شفق نيوز/ أعلن مدير قسم النشاط المدرسي في تربية كركوك، عباس حمدي بكتاش، يوم الأحد، عن انطلاق فعاليات المهرجان السنوي الشامل التشكيلي، بمشاركة واسعة من المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين في المحافظة.

وقال بكتاش، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان يمثل فرصة لإبراز الطاقات الفنية والإبداعية للكوادر التربوية، ويهدف إلى تعزيز الجانب الثقافي والفني ضمن الوسط التعليمي".

وأضاف أن "عدد المشاركين هذا العام بلغ 124 مشاركًا من مختلف المدارس والإدارات، وهو ما يعكس حجم الاهتمام والرغبة في تطوير النشاطات اللامنهجية داخل المؤسسات التعليمية".

من جهتها، قالت إحدى المشاركات في المعرض، وتدعى حنان محمد، للوكالة: "تنوعت مشارب اللوحات المعروضة ومدارسها الفنية، وقد جسّدت طليعة العراق، من جباله المهيبة، وتراثه العريق، وأهواره الساحرة، وصولًا إلى مواقعه التاريخية البارزة، وهو ما يعكس غنى الهوية العراقية وتنوعها الثقافي".

وأُقيم المعرض الفني ضمن المهرجان برعاية المدير العام لتربية كركوك، منصور مذري سلوم، وحضره عدد من المسؤولين التربويين والمختصين في مجالي التربية والفنون.