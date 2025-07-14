كركوك.. انتهاء "أكبر موسم" تسويق للحنطة وصرف 69 مليار دينار للفلاحين

شفق نيوز– كركوك

أعلن مدير سايلو كركوك حسن حمدي، يوم الاثنين، عن انتهاء موسم تسويق الحنطة في المحافظة لعام 2025، مبيناً أن الكميات المسوّقة تجاوز 500 ألف طن، فيما تستمر عملية صرف مستحقات الفلاحين التي بلغت 69 مليار دينار.

وقال حمدي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "كميات الحنطة المسوّقة إلى سايلو كركوك وصلت إلى 503 آلاف طن حتى الآن، وبذلك يُعتبر الموسم الحالي من أكبر المواسم التسويقية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف أن "وزارة التجارة باشرت منذ أيام بصرف مستحقات الفلاحين، حيث تم دفع نحو 69 مليار دينار كوجبة أولى، والعمل جارٍ على صرف باقي المستحقات وفق السياقات المتبعة"، مشيرا إلى أنه "في الأسبوع الماضي تم تحديد يوم الثامن من الشهر الجاري كآخر موعد لتسويق الحنطة، لكن بعد موافقة وزارة التجارة تم التمديد ليومين إضافيين، بهدف استلام الكميات المتبقية من الفلاحين بشكل كامل".

وشدد على أن "وزارة التجارة تواصل إجراءاتها لتحويل المستحقات المالية للمسوقين ضمن الوجبة الثانية خلال الأيام المقبلة، بما يضمن عدم تأخير حقوق المزارعين وتشجيعهم على مواصلة الإنتاج"، مؤكداً أن "الكميات التي تم استلامها تعكس حجم الجهود المبذولة من الفلاحين ودائرة الزراعة في كركوك، فضلاً عن نجاح الخطة الزراعية لهذا الموسم، رغم التحديات المناخية والصعوبات التي واجهها القطاع الزراعي".