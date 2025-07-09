كركوك.. انتحار منتسب في البيشمركة بسبب ضائقة مالية

شفق نيوز– كركوك

أفاد مصدر طبي في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، بأن منتسباً في قوات البيشمركة أقدم على إنهاء حياته بسبب إلى ظروف مالية صعبة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتسب ويدعى (م. ف. م)، من مواليد 1998، أقدم على الانتحار في منزله الكائن بمنطقة بنجا علي، قرب جامع برواداران، داخل مدينة كركوك".

ووفقاً لما نقله أقرباؤه وأهالي المنطقة، فإن المنتسب كان يعاني من تراكم الديون وتأخر صرف رواتبه منذ عدة أشهر، ما تسبب له بضغوط نفسية شديدة.

وأشار المصدر إلى أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته بشكل دقيق".