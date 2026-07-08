كركوك.. انتحار طالب جامعي وغرق طفل في نهر الزاب

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، بانتحار شاب وغرق طفل، بحادثين منفصلين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطالب الجامعي (ل.ب)، من أهالي حي النصر بمدينة كركوك، أقدم على الانتحار"، مبيناً أن "الطالب كان يدرس في جامعة الكتاب، قسم الأدلة الجنائية".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، فيما نُقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأشار المصدر إلى أن "هذه الحادثة رفعت عدد حالات الانتحار المسجلة في محافظة كركوك منذ بداية العام الحالي إلى تسع حالات".

وفي حادث منفصل، أشار المصدر إلى أن "الطفل (ساهر حسام عيسى)، البالغ من العمر تسع سنوات، من أهالي قرية السميط التابعة لقضاء الدبس، توفي غرقاً في نهر الزاب".

وأوضح أن "فرق الإنقاذ انتشلت جثة الطفل، قبل نقلها إلى دائرة الطب العدلي، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاً بالحادث وفق الإجراءات القانونية".