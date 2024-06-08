كركوك.. انتحار امرأة عشرينية وشاب يفقد بصره بإطلاق نار من الشرطة

شفق نيوز/ أفادت مصادر طبية وامنية، يوم السبت، بانتحار امرأة عشرينية شنقاً في كركوك، في حين فقد شاب بصره إثر إطلاق نار من شرطة النجدة في المحافظة.

وقال مصدر طبي في كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة من مواليد 1999 من العمر عاما وتدعى( م،ع) اقدمت على الانتحار بشنق نفسها وسط منزلها في حي واحد آذار جنوبي كركوك حيث عثر أهلها عليها معلقة وسط منزلها".

وأضاف المصدر ان "الجثة نقلت الى دائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي وفتحت الشرطة تحقيقا بالموضوع". يذكر أن محافظة كركوك سجلت العام الحالي العديد من حالات الانتحار يرجع الكثير منها الى ظروف اجتماعية، بحسب مصادر مختصة.

وفي السياق، طالب رئيس الكتلة التركمانية أرشد الصالحي بفتح تحقيق بخصوص إصابة شاب بإطلاق نار من شرطة النجدة.

وقال الصالحي وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "على وزارة الداخلية فتح تحقيق عاجل وإرسال لجنة تحقيقية من الوزارة للنظر في حادثة تعرض شاب لطلق ناري في جبهته من قبل شرطة نجدة كركوك، مما أدى إلى فقدانه البصر بشكل كامل وهو في زهرة شبابه".