كركوك.. الأمن يتوصل الى هوية منفذي "تفجير العبوة" ووفاة طفلين بحادثي سير

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بأن القوات الامنية في كركوك توصلت الى هوية منفذي تفجير العبوة الناسفة وسط المدينة والتي تسببت بإصابة خمسة مدنيين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القوات الامنية في جميع صنوفها وفي اقل من 24 ساعة توصلت الى منفذي تفجير العبوة الناسفة في حي المصلى (قصاب خانة) وسط كركوك حيث تقاطع المعلومات وتطابقها اوصلت الى الكشف عن منفذي التفجير الارهابي وان القوات الامنية تعمل على اعتقالهم خلال الساعات المقبلة".

وأضاف المصدر أن "التحقيقات مستمرة وسيتم الاعلان عنها بصورة رسمية من قبل الاجهزة التي تعمل على القبض على المنفذين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل".

وفي السياق، أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم السبت، بوفاة طفلين اثنين بحادثي سير جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "طفلين لقيا مصرعهما في حادثين منفصلين في قضاء الحويجة (55كم جنوب غربي كركوك)، حيث وقعت الحادثة الاولى قرب قرية النميصة عندما صدمت سيارة نوع تيوتا حديثة طفلا بعمر ثمانية سنوات توفي على إثرها في الحال".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة اخلت الجثة للطب العدلي واعتقلت سائق السيارة ووضعته قيد التحقيق".

وفي السياق أكد المصدر أن "الحادثة الثانية الخالدية لطفل بعمر ثلاث سنوات حيث صدمته سيارة مسرعة وتسبب عنها وفاته في الحال وقامت الشرطة بنقل الجثة للطب العدلي وفتحت تحقيق مع سائق السيارة".