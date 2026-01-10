كركوك.. الإطاحة بمسؤول في شركة نفط الشمال متلبساً بتلقي رشوة

شفق نيوز- كركوك

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة، يوم السبت، قيامها بضبط رئيس إحدى اللجان في شركة نفط الشمال - كركوك، متلبساً بتلقي رشوة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية الضبط التي نفذتها ملاكات مكتب تحقيق كركوك جاءت بعد تأليف فريق عمل ونصب كمين للمتهم، الذي يعمل مسؤولا في شركة نفط الشمال ورئيسا لإحدى اللجان فيها"، لافتة إلى "مساومته أحد المقاولين وابتزازه وطلب مبلغ مالي قدره 5,000 خمسة آلاف دولار كرشوة مقابل منحه الموافقة على إنشاء ملعب خماسي ومجمع ترفيهي".

وأضافت أن "عملية الضبط نفذت استنادا إلى قرار قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983"، مبينة أنه "تم ضبط المتهم أثناء تسليم المقاول كتاب الموافقة وتسلمه الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة".

وأوضحت أنه "بعد استكمال الإجراءات التحقيقية، تمت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كركوك، التي اطلعت على الأدلة المتحصلة في القضية، ووجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارا بالحكم بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق المدان".